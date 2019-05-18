Фото: Сергей Лазарев сфотографировался голым в ванной, но показал слишком много...

Сергей Лазарев показал, как готовится к «Евровидению». Именно в день финала песенного конкурса артист показал пикантный снимок, сделанный в ванной комнате отеля. Певец похвастался красивым телом, чем привел поклонников в восторг.
Смотрите и вы! И не забывайте следить за финалом «Евровидения» на портале Limon.ee!
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Eng/Rus!! Good morning)) A very important day is ahead! I am hoping for your support. Only together we can do it. Please vote in the Eurovision Grand Final on May 18 for #5 — 🇷🇺 Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!! #Russia #Scream #SergeyLazarev #Eurovision2019