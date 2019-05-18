Сб, 18.05.2019
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  • Фото: Сергей Лазарев сфотографировался голым в ванной, но показал слишком много...

Фото: Сергей Лазарев сфотографировался голым в ванной, но показал слишком много...

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Сергей Лазарев показал, как готовится к «Евровидению». Именно в день финала песенного конкурса артист показал пикантный снимок, сделанный в ванной комнате отеля. Певец похвастался красивым телом, чем привел поклонников в восторг. 

Смотрите и вы! И не забывайте следить за финалом «Евровидения» на портале Limon.ee!

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