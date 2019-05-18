На широкую ногу! Смотри, как модные и знаменитые жители Эстонии гуляли на юбилее Fashion Showcase

11 мая в ресторане Monaco на грандиозной вечеринке Spring Fashion Showcase 2019 гости окунулись в атмосферу роскоши и великолепия, ведь там их ждали не только модные показы, но и насыщенная шоу-программа с современным скрипачом-виртуозом Виктором Тарасенко - одним из самых востребованных артистов в бизнесе развлечений, специально приглашенным на мероприятие из России совместно с DJ Pavel, а также зажигательными танцами от легендарного Varietee.

Ведущими вечера были несравненные стилист-телеведущий Анатолий Эйн и эксперт красоты Марью Карин.

В рамках мероприятия была продемонстрирована женственная коллекция платьев ведущего эстонского дизайнера Mammu Couture, новая коллекция бикини эстонского бренда AB Fashion Design и одежда pret-à-porter от именитых итальянских брендов бутика Gallery Fashion Showroom совместно с украшениями от K&B Jewelry и люксовым обувным брендом из Санкт Петербурга - Razgulyaev & Blagonravova Shoes.

Также на мероприятие была создана зона шоурума, где были представлены новинки как в сфере косметологии от клиники Life IluStuudio, швейцарской косметики премиум класса Valmont и французской марки Soskin Paris, так и в сфере ароматов для дома от Aroomimeistrid.

Своё мастерство по прическам показала стилист-парикмахер телепроекта «Mодный приговор», многократный призер международных конкурсов Александра Эдельберг (Москва), за макияж отвечала школа по визажу GlamEst во главе ведущих визажистов Эстонии - Меелис Крик и Анны Изотовой.

В этот вечер гостей ожидало море шампанского и вина от спонсора мероприятия Amber Distribution Estonia OÜ, изысканный и роскошный ужин A la Carte от шеф-повара ресторана Monaco Рагмар Хабма.

На память — роскошные снимки от профессионального фотографа Яны Сорокиной, подарки каждому гостю от Allura Beauty Academy и в финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от спонсоров мероприятия с роскошными подарками!

Продолжение вечера прошло в ночном клубе Klubi Teater.

SPRING FASHION SHOWCASE 2019 — это мероприятие на высоте и в прямом, и в переносном смысле, наполненное роскошью, помпезностью и весельем.

Спонсоры мероприятия:

Amber Distribution Estonia OÜ, GlamEst Make-up School, Allura Beauty Academy, Life IluStuudio, VALMONT Cosmetics, Soskin Paris Cosmetics, Life IluStuudio, Razgulyaev & Blagonravova Shoes, K&B Jewelry, Alexandra Edelberg Expert in Luxury Hair, AB Fashion Design, Mammu Couture, Gallery Fashion Showroom, Instrumentarium, Kanga Boutique Avantgard, Aroomimeistrid, Stiilipidu OÜ, SkyPrint.

“Удовольствие от проделанной работы велико, и мы обязательно продолжим! Мы понимаем, насколько велик ажиотаж и интерес к этому событию. Уже не впервой получается так, что за несколько дней до мероприятия свободных мест нет, поэтому можем только предложить своевременно позаботиться о билетах на предстоящее 11-ое мероприятие, которое состоится в декабре месяце,” — советуют организаторы проекта Елена Малиш и Анастасия Балак.