Limon на Мертвом море: проверяем, действительно ли вода сама держит человека?

Полтора часа езды и мы прибыли. Вот оно! Соленое озеро между Израилем, Иорданией и Западным берегом реки Иордан. Говорят, что соли здесь так много, что плавать сможет даже тот, кто не умеет этого делать. Вода сама держит тебя на поверхности.

Открываем дверь своей машины и понимаем, что такого теплого воздуха мы никак не ожидали. Термометр показывает +42 градуса тепла. Через пять секунд после выхода из машины хочется развернуться обратно и забыть, зачем ты сюда приехал, так жарко, что трудно дышать. Но мы держимся, не зря же полтора часа ехали?

ФОТО: limon.ee

Платный вход

Кто бы сомневался! Бесплатно на пляж пройти не получается, затеряться в толпе туристов тоже никак. Покупаем билет, который стоит около 15 евро с человека. Нужно отдать должное, за эти 15 евро есть и душевые кабины с дверьми, и высокоскоростной интернет почти по всей территории пляжа, а на самом пляже за лежаки и стулья отдельно платить не надо, всё уже в цене.

ФОТО: limon.ee

Чистюлям здесь не место

Многие лежаки и стулья уже испачканы лечебной грязью, кажется, она здесь по всюду. И на лицах людей, и в воде. Если вы любите чистоту, здесь вам будет не очень комфортно. Вы как можно скорее захотите отсюда уйти, потому что на пляже очень много людей разных религий, чье поведение может быть совершенно непредсказуемым. В какой-то момент они могут начать молиться прямо в воде и издавать странные звуки.

Зайти на пять минут в море и уйти с пляжа

Для полноценного отдыха этот пляж не очень хорошо подходит по уже названным выше причинам. Вода Мертвого моря тоже не охлаждает, она почти такая же теплая, как воздух. Поэтому самое интересное здесь - зайти в воду, лечь на спину и лежать столько, сколько влезет. Ты на самом деле не тонешь, вода тебя поднимает наверх.

Сувениры и бары

Бары и сувениры здесь на уровне, многие цены указаны уже в долларах, не так дорого. Можно купить сувениры или что-то вкусное. Орешки, напитки, всё это имеется. Кроме того, там работают кондиционеры, если ты устал от жары, это будет отличным укрытием.

Итог

Один раз в жизни побывать на мертвом море стоит, но не более.

ФОТО: limon.ee