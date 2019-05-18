Сб, 18.05.2019
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  • Сегодня швед Виктор Кроне устроит во имя Эстонии настоящий шторм на «Евровидении»

Сегодня швед Виктор Кроне устроит во имя Эстонии настоящий шторм на «Евровидении»

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Виктор Кроне вчера, 17 мая, за день до финала Евровидения

ФОТО: Madis Sinivee

Вчера эстонские журналисты вновь повидались с Виктором Кроне во время генеральной репетиции финала песенного конкурса «Евровидение», который пройдет уже сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве. 

«Самочувствие хорошее, но пытаюсь сохранить энергию для сегодняшнего вечера. Именно поэтому стараюсь мало говорить и пытаюсь больше отдыхать», - сказал Виктор Кроне после первой репетиции вчера. 

«По ночам тоже сплю, но лишь несколько раз просыпаюсь», - признался артист и сказал, что занимается медитациями каждое утро и вечер. 

Кроне также не скрывает, что грядущий финал щекочет нервы. «Конечно, я нервничаю, но я счастлив, что прошел в финал. Я чувствую, как одна гора уже свалилась с моих плеч», - добавил артист. 

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