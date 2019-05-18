Сегодня швед Виктор Кроне устроит во имя Эстонии настоящий шторм на «Евровидении»

Вчера эстонские журналисты вновь повидались с Виктором Кроне во время генеральной репетиции финала песенного конкурса «Евровидение», который пройдет уже сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве.
«Самочувствие хорошее, но пытаюсь сохранить энергию для сегодняшнего вечера. Именно поэтому стараюсь мало говорить и пытаюсь больше отдыхать», - сказал Виктор Кроне после первой репетиции вчера.
«По ночам тоже сплю, но лишь несколько раз просыпаюсь», - признался артист и сказал, что занимается медитациями каждое утро и вечер.
Кроне также не скрывает, что грядущий финал щекочет нервы. «Конечно, я нервничаю, но я счастлив, что прошел в финал. Я чувствую, как одна гора уже свалилась с моих плеч», - добавил артист.