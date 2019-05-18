Сегодня швед Виктор Кроне устроит во имя Эстонии настоящий шторм на «Евровидении»

«Самочувствие хорошее, но пытаюсь сохранить энергию для сегодняшнего вечера. Именно поэтому стараюсь мало говорить и пытаюсь больше отдыхать», - сказал Виктор Кроне после первой репетиции вчера.

«По ночам тоже сплю, но лишь несколько раз просыпаюсь», - признался артист и сказал, что занимается медитациями каждое утро и вечер.