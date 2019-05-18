Сб, 18.05.2019
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Google предсказал победителя «Евровидения»

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EXPO, Tel Aviv, Iisrael. 13.05.2019. Eurovisioon: esimese poolfinaali peaproov.

ФОТО: MADIS SINIVEE / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По аналогичной методике IT-гигант Google верно назвал победителей музыкального конкурса в 2017 году, пишет Лайф.

На основе поисковых запросов пользователей Google представила рейтинг вероятных победителей музыкального конкурса «Евровидение-2019».

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Согласно полученным данным, первым станет представитель Франции Билал Хассани. А Сергей Лазарев из России займет третье место.

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет, по версии пользователей Google. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место,

— заявили в компании.

Между Хассани и Лазаревым, согласно поисковым запросам, окажется представитель Исландии. Также в пятерке будут исполнители из Нидерландов и Белоруссии.

На шестой строке должен оказаться исполнитель из Кипра, на седьмой — из Швейцарии. Далее следуют исполнители из Италии, Сан-Марино и Сербии.

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