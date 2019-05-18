Google предсказал победителя «Евровидения»

По аналогичной методике IT-гигант Google верно назвал победителей музыкального конкурса в 2017 году, пишет Лайф.
На основе поисковых запросов пользователей Google представила рейтинг вероятных победителей музыкального конкурса «Евровидение-2019».
Согласно полученным данным, первым станет представитель Франции Билал Хассани. А Сергей Лазарев из России займет третье место.
Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет, по версии пользователей Google. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место,
— заявили в компании.
Между Хассани и Лазаревым, согласно поисковым запросам, окажется представитель Исландии. Также в пятерке будут исполнители из Нидерландов и Белоруссии.
На шестой строке должен оказаться исполнитель из Кипра, на седьмой — из Швейцарии. Далее следуют исполнители из Италии, Сан-Марино и Сербии.