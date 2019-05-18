Русская королева красоты из Франции вышла на дорожку в Каннах в абсолютно прозрачном платье
Минувшим вечером Педро Альмодовар представил в Каннах свой фильм «Боль и слава» (Dolor y gloria) вместе с исполнителями главных ролей, Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом.
На премьере новой работы испанского кинорежиссера собрались звезды со всего света. Была там и «Вице-мисс Европы 2018», которая в 2018 году представляла на конкурсе Францию. Агата Максимова появилась на красной дорожке в легком платье, под которым не было белья.
Красная дорожка Каннского кинофестиваля в 2019 году отличается особенной откровенностью и смелостью нарядов звезд. Актрисы и модели демонстрируют перед камерами «голые» платья и это только начало - кинофестиваль ведь только стартовал.