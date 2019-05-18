Русская королева красоты из Франции вышла на дорожку в Каннах в абсолютно прозрачном платье

На премьере новой работы испанского кинорежиссера собрались звезды со всего света. Была там и «Вице-мисс Европы 2018», которая в 2018 году представляла на конкурсе Францию. Агата Максимова появилась на красной дорожке в легком платье, под которым не было белья.