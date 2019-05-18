Сб, 18.05.2019
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Русская королева красоты из Франции вышла на дорожку в Каннах в абсолютно прозрачном платье
Белье дома забыла?

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Agatha Maksimova

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Минувшим вечером Педро Альмодовар представил в Каннах свой фильм «Боль и слава» (Dolor y gloria) вместе с исполнителями главных ролей, Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. 

На премьере новой работы испанского кинорежиссера собрались звезды со всего света. Была там и «Вице-мисс Европы 2018», которая в 2018 году представляла на конкурсе Францию. Агата Максимова появилась на красной дорожке в легком платье, под которым не было белья. 

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Красная дорожка Каннского кинофестиваля в 2019 году отличается особенной откровенностью и смелостью нарядов звезд. Актрисы и модели демонстрируют перед камерами «голые» платья и это только начало - кинофестиваль ведь только стартовал.

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