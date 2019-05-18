Самая сексуальная в Каннах: супермодель Аня Рубик вышла на красную дорожку с голой грудью

Аня Рубик своим выходом на красную дорожку очень быстро приковала внимание как фотографов, так и зрителей. Для светского выхода Рубик выбрала черный шелковый смокинг Saint Laurent на голое тело. Появившись перед объективами фотографов, блондинка пикантно распахнула пиджак, продемонстрировав не только подтянутую фигуру, но и роскошное бриллиантовое колье от бренда Boucheron.