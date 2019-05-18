Сб, 18.05.2019
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  • Самая сексуальная в Каннах: супермодель Аня Рубик вышла на красную дорожку с голой грудью

Самая сексуальная в Каннах: супермодель Аня Рубик вышла на красную дорожку с голой грудью

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На Каннском кинофестивале во всех смыслах жарко! В четвертый день прошла одна из самых ожидаемых премьер – фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава». На премьеру пожаловала целая россыпь звезд в ослепительных нарядах.

Аня Рубик своим выходом на красную дорожку очень быстро приковала внимание как фотографов, так и зрителей. Для светского выхода Рубик выбрала черный шелковый смокинг Saint Laurent на голое тело. Появившись перед объективами фотографов, блондинка пикантно распахнула пиджак, продемонстрировав не только подтянутую фигуру, но и роскошное бриллиантовое колье от бренда Boucheron. 

Смотри фото!

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