Букмекерский портал: «Евровидение» выиграет Голландия, какое место займет Эстония?

По словам аналитика Ивана Шпола, статус фаворита за Голландией после полуфинала только закрепился. «По нашим оценкам, вероятность того, что сегодняшнее «Евровидение» выиграет Дункан Лоуренс с песней «Arcade» составляет твердые 45 процентов», - сказал Шпол и для сравнения добавил, что вероятность победы Австралии, которой прогнозируют второе место, составляет около 12 процентов.

По мнению аналитиков, на третье место выйдет организовавшая первый в истории конкурс «Евровидение» и победившая в нем Швейцария, которая в этот раз выступает с песней «She Got Me». Перед финалом коэффициент победы Швейцарии составляет 12,00.

На четвертое и пятое места на портале Betsafe претендуют, соответственно, Швеция и Россия. «До полуфинала шведской композиции «Too Late for Love» прогнозировали, скорее, место во второй половине первой десятки, а вот российская песня «Scream» в какой-то момент была фаворитом конкурса наряду с голландской композицией», - отметил Шпол. Сейчас коэффициент победы обеих стран находится на уровне 15,00, а вероятность их победы составляет около 6 процентов.