Сб, 18.05.2019
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Букмекерский портал: «Евровидение» выиграет Голландия, какое место займет Эстония?

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Участник от Голландии на Евровидении-2019.

ФОТО: Henrik Montgomery/TT / TT NEWS AGENCY

По мнению аналитиков букмекерского портала Betsafe, фаворитом проходящего сегодня вечером финала песенного конкурса «Евровидение» является Голландия. Выступление Эстонии с большой вероятностью попадет в двадцатку лучших.

По словам аналитика Ивана Шпола, статус фаворита за Голландией после полуфинала только закрепился. «По нашим оценкам, вероятность того, что сегодняшнее «Евровидение» выиграет Дункан Лоуренс с песней «Arcade» составляет твердые 45 процентов», - сказал Шпол и для сравнения добавил, что вероятность победы Австралии, которой прогнозируют второе место, составляет около 12 процентов.

По мнению аналитиков, на третье место выйдет организовавшая первый в истории конкурс «Евровидение» и победившая в нем Швейцария, которая в этот раз выступает с песней «She Got Me». Перед финалом коэффициент победы Швейцарии составляет 12,00.

На четвертое и пятое места на портале Betsafe претендуют, соответственно, Швеция и Россия. «До полуфинала шведской композиции «Too Late for Love» прогнозировали, скорее, место во второй половине первой десятки, а вот российская песня «Scream» в какой-то момент была фаворитом конкурса наряду с голландской композицией», - отметил Шпол. Сейчас коэффициент победы обеих стран находится на уровне 15,00, а вероятность их победы составляет около 6 процентов.

Представляющему Эстонию Виктору Кроне букмекерская контора прогнозирует 19 место в финале. Коэффициент нашей песни «Storm» составляет ровно 100,00 – это значит, что Эстония будет принимать конкурс в 2020 году с вероятностью 1 процент. По словам аналитика Betsafe, в полуфинале мы увидели, что никогда нельзя быть на сто процентов уверенным в том, что касается техники и нервов. История показывает, что в таких живых шоу, где победителя выбирает народ, всегда стоит быть готовым к сюрпризам.

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