Красивая пара! Федор Бондарчук и Паулина Андреева на красной дорожке в Каннах
Новые звездные гости 72-го Каннского кинофестиваля ежедневно прибываютво Францию, сменяя друг друга на красных дорожках премьер, на фотоколлах и вечеринках.
Минувшим вечером Педро Альмодовар представил в Каннах свой фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria) вместе с исполнителями главных ролей, Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Посмотреть новую работу испанского кинорежиссера пришли Белла Хадид, Эмбер Херд, Виржини Ледуайен и другие гости. Среди них были замечены и Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, пишет Сплетник.
Знаменитые представители российского кинематографа прошли по красной ковровой дорожке, останавливаясь перед фотографами. Для вечернего выхода актриса выбрала длинное черное платье со шнуровкой и белыми лентами.
Уже через месяц пару будут ждать на другом кинофестивале — "Кинотавр-2019" в Сочи. Там Андреева собирается представить свой режиссерский дебют — короткометражный фильм "Плачу с вами".