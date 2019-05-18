Красивая пара! Федор Бондарчук и Паулина Андреева на красной дорожке в Каннах

Минувшим вечером Педро Альмодовар представил в Каннах свой фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria) вместе с исполнителями главных ролей, Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Посмотреть новую работу испанского кинорежиссера пришли Белла Хадид, Эмбер Херд, Виржини Ледуайен и другие гости. Среди них были замечены и Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, пишет Сплетник.

ФОТО: Erlend Staub, Scanpix

Знаменитые представители российского кинематографа прошли по красной ковровой дорожке, останавливаясь перед фотографами. Для вечернего выхода актриса выбрала длинное черное платье со шнуровкой и белыми лентами.

ФОТО: Erlend Staub, Scanpix