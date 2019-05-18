Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Скоро на свет появится документальный фильм о Меган Маркл. Его создатели выяснили, почему герцогиня Сассекская развелась со своим бывшим мужем Тревором Энгельсоном.
Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном, так как они много времени проводили порознь. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на документальный фильм Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood ("Меган Маркл: кино, замужество и материнство").
Фотогалерея: Меган Маркл
Всем известно, что Меган Маркл вошла в историю, выйдя замуж за принца Гарри. И не только из-за своего происхождения и профессии, но и статуса, так как девушка уже побывала замужем ранее. Два года продлился брак Маркл с продюсером Тревором Энгельсоном.
Об этом периоде своей жизни сам бывший муж герцогини предпочитает не вспоминать, так как бросила она его очень некрасиво - выслав обручальное кольцо по почте.
В фильме, который готовится к выходу, рассказали, почему в свое время Меган решила уйти от своего супруга.
Фотогалерея: Меган Маркл в красном пальто
"Меган и Тревор были вместе семь лет, а женаты - два.
Как только они заключили брак, актрису пригласили сниматься в ''Форс-мажорах'', и она уехала в Торонто, а продюсер остался в Лос-Анджелесе. Это и разрушило их отношения",
- сообщила журналистка Эшли Пирсон в интервью создателям ленты.
Таким образом, причиной разрыва отношений между Маркл и Энгельсона стало расстояние.
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