Эмили Ратаковски снялась абсолютно голой в знак протеста

Нарушившим запрет врачам будет грозить до 99 лет тюремного заключения, а попытки женщин выехать за медицинской помощью в соседние штаты также планируют пресекать. Примечательно, что за принятие закона проголосовали 25 белых мужчин-республиканцев средних лет.

Этому вмешательству в права женщин пытаются противостоять все больше людей, включая многих знаменитостей. В своем фирменном стиле к активистам присоединилась и Эмили, которая выложила откровенное фото с подписью: «На этой неделе 25 возрастных белых мужчин проголосовали за запрет абортов в Алабаме даже в случае изнасилования или инцеста. Эти мужчины у власти диктуют свои правила по отношению к женским телам, чтобы укрепить патриархат, не позволяя женщинам с низким уровнем дохода принять решение не рожать детей. В штатах, которые пытаются запретить аборты, проживает наибольший процент чернокожих женщин. Это вопрос классового и расового неравенства и прямое нарушение базовых прав человека. Наши тела – наш выбор».