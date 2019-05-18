Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах

Под нож хирурга известная телеведущая ложилась уже 17 раз. И все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы. Однако импланты, которые поставили девушке, оказались токсичными.

На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад. Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре она почувствовала острое недомогание. Джина попросила хирурга удалить импланты.

Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах известной телеведущей стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики. Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.

Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано,

– жалуется поклонникам телеведущая.