Сб, 18.05.2019
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Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах
Не для слабонервных!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Известная телеведущая стала инвалидом после операции на ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон. Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.

Под нож хирурга известная телеведущая ложилась уже 17 раз. И все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы. Однако импланты, которые поставили девушке, оказались токсичными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад. Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре она почувствовала острое недомогание. Джина попросила хирурга удалить импланты.

Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах известной телеведущей стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики. Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.

Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано,

– жалуется поклонникам телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yina Calderon (@yinacalderonoficial) on

Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Часть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что ей придется еще не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальной историей с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных форм диетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".

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