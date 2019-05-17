Экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта: «Мои самые любимые города – Таллинн, Рим и Нью-Йорк»

«На вечеринке лучших друзей», «Ты бросил меня» – Юлия обещает, что эти хиты «Стрелок» услышат и таллиннские поклонники, тем более, что певица выкупила права на эти песни, и теперь только она может их исполнять.

Юлия Беретта в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

С Таллинном Юлию Беретту связывает многое. Именно здесь она записала 15 видеоклипов, а всё потому, что восторгается работой эстонского режиссера Хендрика Маасика и полностью доверяет ему.

«Я обожаю Таллинн, обожаю гулять, обожаю просто смотреть на него – неважно из какого окна. Мои самые любимые города – это Таллинн, Рим и Нью-Йорк. Почему так сложилось – непонятно!» – говорит Юлия Беретта и признается, что возвращается в эстонскую столицу снова и снова.

Юлия Беретта в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

О Таллинне, новых проектах и воссоединении «Стрелок» смотрите в нашем видеоинтервью!