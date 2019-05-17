Пт, 17.05.2019
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  • Фото: Виктория Боня в бархатном мини демонстрирует Каннам люкс

Фото: Виктория Боня в бархатном мини демонстрирует Каннам люкс

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Виктория Боня.

ФОТО: STEPHANE MAHE / REUTERS

За последние годы ни один Каннский кинофестиваль не обходится без Виктории Бони. Российская знаменитость делает все, чтобы не потеряться на фоне мировых звезд. 

Вечером 16 мая в Каннах прошла традиционная вечеринка мороженого Magnum. На мероприятие пришла и 39-летняя Виктория Боня. Знаменитость появилась на вечере во всеоружии — бархатное короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Как вам мой образ?» — спросила у своих подписчиков Виктория, опубликовав в Instagram. А вам нравится?

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