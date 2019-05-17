Фото: Виктория Боня в бархатном мини демонстрирует Каннам люкс

За последние годы ни один Каннский кинофестиваль не обходится без Виктории Бони. Российская знаменитость делает все, чтобы не потеряться на фоне мировых звезд.
Вечером 16 мая в Каннах прошла традиционная вечеринка мороженого Magnum. На мероприятие пришла и 39-летняя Виктория Боня. Знаменитость появилась на вечере во всеоружии — бархатное короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.
«Как вам мой образ?» — спросила у своих подписчиков Виктория, опубликовав в Instagram. А вам нравится?