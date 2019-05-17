Пт, 17.05.2019
Видео и фото: герцоги Сассекские сообщили о рождении первенца в Instagram. Британия и весь мир гуляют! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Умерла интернет-легенда — сердитая кошка Grumpy Cat

Умерла интернет-легенда — сердитая кошка Grumpy Cat
Фото и видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

SAN FRANCISCO, CA - FEBRUARY 04: Grumpy Cat visits the SiriusXM set at Super Bowl 50 Radio Row at the Moscone Center on February 4, 2016 in San Francisco, California. Cindy Ord/Getty Images for Sirius/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Cindy Ord / AFP

В возрасте семи лет от инфекции мочевого пузыря умерла настоящая легенда интернета — кошка по кличке Соус Тардар, больше известная, как Grumpy Cat («Сердитая кошка»). 

Она прославилась благодаря своему необычайно угрюмому виду (обусловленному неправильным прикусом и карликовостью) после того, как брат ее хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию животного на сайте Reddit. После этого число ее подписчиков в соцсети Twitter превысило 1,5 миллиона человек, а в Instagram — два миллиона.

ФОТО: Richard Drew / AP

В мае 2013 года кошка получила интернет-премию Webby Award в номинации «Мем года». Соус Тардар снялась также в рекламе кошачьего корма. О ней вышло несколько книг и был снят фильм.

Уже к концу 2014 года хвостатая знаменитость принесла своей проживающей в американском штате Аризона хозяйке, бывшей официантке Табате Бандесен, доход в размере около 100 миллионов долларов.

А в январе 2018 года Табата смогла получить 710 000 долларов компенсации от продававшей напитки Grumpy Cat Grumppuccino кофейной компании Grenade, которая нарушила договор об использовании изображений кошки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ