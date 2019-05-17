Умерла интернет-легенда — сердитая кошка Grumpy Cat

Она прославилась благодаря своему необычайно угрюмому виду (обусловленному неправильным прикусом и карликовостью) после того, как брат ее хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию животного на сайте Reddit. После этого число ее подписчиков в соцсети Twitter превысило 1,5 миллиона человек, а в Instagram — два миллиона.

ФОТО: Richard Drew / AP

В мае 2013 года кошка получила интернет-премию Webby Award в номинации «Мем года». Соус Тардар снялась также в рекламе кошачьего корма. О ней вышло несколько книг и был снят фильм.

Уже к концу 2014 года хвостатая знаменитость принесла своей проживающей в американском штате Аризона хозяйке, бывшей официантке Табате Бандесен, доход в размере около 100 миллионов долларов.