Умерла интернет-легенда — сердитая кошка Grumpy Cat
В возрасте семи лет от инфекции мочевого пузыря умерла настоящая легенда интернета — кошка по кличке Соус Тардар, больше известная, как Grumpy Cat («Сердитая кошка»).
Она прославилась благодаря своему необычайно угрюмому виду (обусловленному неправильным прикусом и карликовостью) после того, как брат ее хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию животного на сайте Reddit. После этого число ее подписчиков в соцсети Twitter превысило 1,5 миллиона человек, а в Instagram — два миллиона.
В мае 2013 года кошка получила интернет-премию Webby Award в номинации «Мем года». Соус Тардар снялась также в рекламе кошачьего корма. О ней вышло несколько книг и был снят фильм.
Уже к концу 2014 года хвостатая знаменитость принесла своей проживающей в американском штате Аризона хозяйке, бывшей официантке Табате Бандесен, доход в размере около 100 миллионов долларов.
А в январе 2018 года Табата смогла получить 710 000 долларов компенсации от продававшей напитки Grumpy Cat Grumppuccino кофейной компании Grenade, которая нарушила договор об использовании изображений кошки.