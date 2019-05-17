Соблазнительная Рита Ора перевоплотилась в русалку в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотоколл фирмы мороженного MAGNUM. Главной звездой на нем была Рита Ора.

Певица выбрала для события экстравагантное асимметричное белое платье-бюстье от бренда Vivienne Westwood, которое отлично подчеркнуло ее грудь и сексуально оголило одно бедро.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Артистка собрала белокурые волосы в прическу, оставив некоторые пряди спадать ей на плечи. Макияж она предпочла в коричневых тонах.

Ранее Рита демонстрировала эффектный аутфит на вечеринке Magnum. Там она предстала в роскошном светло-сиреневом костюме, расшитом камнями и стразами, который состоял из топа с откровенным декольте и прозрачной накидкой и обтягивающей длинной юбки.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment