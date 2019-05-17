Пт, 17.05.2019
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Звезда «Великолепного века» появилась на дорожке в Каннах в платье с прозрачным верхом
Вау, как эффектно!

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Meryem Uzerli

ФОТО: Frederick Injimbert / ZUMAPRESS.com

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли удивила своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019. Знаменитость приехала в Канны на третий день фестиваля. 

Звезда культового сериала "Великолепный век" решила произвести фурор на Лазурном побережье Франции и сделала ставку на потрясающем платье от модельера Esthere Maryline. Стоит отметить, что красный шедевр гармонично и помпезно смотрелся на фоне дорожке. Из-под пышной многослойной юбки с высоким разрезом виднелись стройные ноги актрисы и серебристые босоножки на ремешках.

ФОТО: Frederick Injimbert / ZUMAPRESS.com

Особой красоты получился корсет, декорированный красными пайетками на телесной сетке. Стилисты Мерьем Узерли сделали довольно простую прическу – собранные волосы в пучок со слегка подкрученными пейсами. Весь "удар красоты" на себя определенно взяло платье. 

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