Звезда «Великолепного века» появилась на дорожке в Каннах в платье с прозрачным верхом

Звезда культового сериала "Великолепный век" решила произвести фурор на Лазурном побережье Франции и сделала ставку на потрясающем платье от модельера Esthere Maryline. Стоит отметить, что красный шедевр гармонично и помпезно смотрелся на фоне дорожке. Из-под пышной многослойной юбки с высоким разрезом виднелись стройные ноги актрисы и серебристые босоножки на ремешках.