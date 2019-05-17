Фото: Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова подогрели слухи о воссоединении, появившись вместе на концерте группы «БИ-2». Бывшие супруги официально развелись еще в марте, но это не мешает им продолжать общаться, пишет StarHit.
21 марта Марат Башаров официально стал холостяком. После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака. Однако развод ничуть не мешал бывшим влюбленным отдыхать вместе в Таиланде и посещать светские мероприятия. Теперь же актер и его бывшая жена побывали на концерте группы «БИ-2» в Москве.
Башаров и Шевыркова сначала проводили время за кулисами, а позднее заняли свои места в зрительном зале. По сообщениям очевидцев, бывшие супруги вели себя как пара и выглядели вполне счастливыми.
«Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова идет к примирению», — рассказали очевидцы.
Сам Башаров не скрывает тесного общения с бывшей супругой. Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить, что актер прекрасно проводит время на концерте в компании Елизаветы. Вполне вероятно, что влюбленным удалось забыть про старые обиды, но пока они предпочитают не афишировать свое воссоединение.