Фото: Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода

21 марта Марат Башаров официально стал холостяком. После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака. Однако развод ничуть не мешал бывшим влюбленным отдыхать вместе в Таиланде и посещать светские мероприятия. Теперь же актер и его бывшая жена побывали на концерте группы «БИ-2» в Москве.

Башаров и Шевыркова сначала проводили время за кулисами, а позднее заняли свои места в зрительном зале. По сообщениям очевидцев, бывшие супруги вели себя как пара и выглядели вполне счастливыми.

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«Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова идет к примирению», — рассказали очевидцы.