«Мы в шоке»: мать финалиста «Голоса. Дети» откликнулась на отмену результатов голосования

Напомним, что Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезон «Голос.Дети», получив промежуточные результаты проверки, подтвердившие накрутку голосов и намерен провести спецвыпуск 24 мая.

«Мы в шоке! Не верится просто! Не знаю, что там будет. Пока у меня нет комментариев», – сказала Алимбек.

Ранее сообщалось, что для проверки итогов голосования Первый канал привлек киберспециалистов международной компании Group-IB, которые в четверг сообщили, что передали каналу первые результаты проверки.