«Мы в шоке»: мать финалиста «Голоса. Дети» откликнулась на отмену результатов голосования

Мать занявшего второе место на шоу «Голос. Дети» на Первом канале казахстанца Ержана Максима, Гульмира Алибек сообщила РИА Новости, что в шоке от решения об отмене результатов шоу.
Напомним, что Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезон «Голос.Дети», получив промежуточные результаты проверки, подтвердившие накрутку голосов и намерен провести спецвыпуск 24 мая.
«Мы в шоке! Не верится просто! Не знаю, что там будет. Пока у меня нет комментариев», – сказала Алимбек.
Ранее сообщалось, что для проверки итогов голосования Первый канал привлек киберспециалистов международной компании Group-IB, которые в четверг сообщили, что передали каналу первые результаты проверки.
По докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой. При этом, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 000 сообщений.