39-летнюю звезду Playboy Эшли Массаро обнаружили мертвой

Эшли Массаро нашли в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде. Тогда модель срочно госпитализировали, однако через некоторое время врачи констатировали ее смерть.

Некоторые инсайдеры предполагают, что Массаро была связана с криминалом. Стоит отметить, у 39-летней модели осталась 19-летняя дочь Алексис. К слову, еще в январе этого года в соцсети Массаро появился странный пост, в котором она как будто бы предсказала свою смерть.

"Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И у тех, кто умер в это утро, были планы на вечер. Не принимайте жизнь как данность. В одно мгновение все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса", - писала в Instagram знаменитость.