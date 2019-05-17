Пт, 17.05.2019
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39-летнюю звезду Playboy Эшли Массаро обнаружили мертвой

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Ashley Massaro

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Американская модель и звезда Playboy Эшли Массаро умерла в возрасте 39 лет. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Эшли Массаро нашли в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде. Тогда модель срочно госпитализировали, однако через некоторое время врачи констатировали ее смерть.

Причина смерти звезды Playboy пока неизвестна. 

ФОТО: GN/MPI/Capital Pictures / GN/MPI/Capital Pictures

Некоторые инсайдеры предполагают, что Массаро была связана с криминалом. Стоит отметить, у 39-летней модели осталась 19-летняя дочь Алексис. К слову, еще в январе этого года в соцсети Массаро появился странный пост, в котором она как будто бы предсказала свою смерть.

"Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И у тех, кто умер в это утро, были планы на вечер. Не принимайте жизнь как данность. В одно мгновение все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса", - писала в Instagram знаменитость. 

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