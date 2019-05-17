Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел мастер-класс стилиста «Модного приговора» Алексея Сухарева

Эксперт моды рассказал о том, как женщине соответствовать своему возрасту, при этом быть актуальной и не стать жертвой моды.

Во время выступления Алексей Сухарев уделил внимание тому, что нужно знать женщинам в возрасте 40+ при создании гардероба. А также продемонстрировал конкретные примеры собранных луков, которые помогают всегда выглядеть молодо, стильно, гармонично и эффектно.

Алексей Сухарев:

шеф-стилист Pоссийского федерального Первого Канала, программы «Модный приговор»,

стилист проекта «Жанна Помоги» и «Близнецы» на телеканале Пятница,

преподаватель в МГУ курса «Теория индустрии моды»

Всех гостей ожидал бокал игристого вина вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR KÖÖK+BAR» Дмитрия Жука.