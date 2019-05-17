Пт, 17.05.2019
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  • Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел мастер-класс стилиста «Модного приговора» Алексея Сухарева

Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел мастер-класс стилиста «Модного приговора» Алексея Сухарева
Гардероб ANTI AGE: все, что вы боялись спросить!

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10 мая впервые в Таллинне в гастробаре «TAR TAR KÖÖK+BAR» состоялся мастер-класс шеф-стилистa Первого Канала Алексея Сухаревa на тему: «Гардероб ANTI AGE».

Эксперт моды рассказал о том, как женщине соответствовать своему возрасту, при этом быть актуальной и не стать жертвой моды.

Во время выступления Алексей Сухарев уделил внимание тому, что нужно знать женщинам в возрасте 40+ при создании гардероба. А также продемонстрировал конкретные примеры собранных луков, которые помогают всегда выглядеть молодо, стильно, гармонично и эффектно.

Алексей Сухарев:

  • шеф-стилист Pоссийского федерального Первого Канала, программы «Модный приговор», 
  • стилист проекта «Жанна Помоги» и «Близнецы» на телеканале Пятница, 
  • преподаватель в МГУ курса «Теория индустрии моды»

Всех гостей ожидал бокал игристого вина вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR KÖÖK+BAR» Дмитрия Жука. 

Организаторы проекта Fashion Showcase Елена Малиш и Анастасия Балак пообещали, что в октябре месяце эксперт моды Алексей Сухарев вновь приедет в Таллинн для проведения личных консультаций по созданию индивидуального имиджа и стиля, разбора гардероба и шопинг-сопровождения. 

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