Разошлись, как в море корабли: Эстонию и Россию раскидали по разным концам финала «Евровидения»

Сергей Лазарев с песней «Scream» порадует Европу под номером 5, а Виктор Кроне всех удивит своим «Storm» под номером 18. Откроет финал песенного конкурса Мальта с песней «Chameleon».

Финал начнется вечером в субботу, 18 мая. Победитель станет известен в ночь на 19 мая.

Порядок выступления финалистов:

1. Мальта

2. Албания

3. Чехия

4. Германия

5. Россия

6. Дания

7. Сан-Марино

8. Северная Македония

9. Швеция

10. Словения

11. Кипр

12. Нидерланды

13. Греция

14. Израиль

15. Норвегия

16. Великобритания

17. Исландия

18. Эстония

19. Беларусь

20. Азербайджан

21. Франция

22. Италия

23. Сербия

24. Швейцария

25. Австралия

26. Испания