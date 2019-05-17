Пт, 17.05.2019
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Угроза жизни? Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл срочно переехали

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Meghan Markle ja prints Harry näitasid esmakordselt kuninglikku beebit. 2019.

ФОТО: Scanpix / Supplied By Capital Pictures

Принц Гарри обеспокоен безопасностью его семьи.

В январе этого года принц Гарри и Меган Маркл переехали из загородного дома в Котсуолде. Тогда многие не могли понять, чем вызвано столь неожиданное решение супругов. А на днях местным СМИ удалось выяснить, что переезд был связан с безопасностью Гарри и Меган.

Так, все дело в том, что тогда американскому агенству Splash News удалось сфотографировать и заснять на видео частный дом герцогов в Котсуолде с четырьмя спальнями. Более того, вертолет, нанятый агенством, смог сделать снимки не только особняка снаружи, но и внутри, в том числе запечатлить и спальню.

Как сообщил адвокат принца, сделанные снимки подорвали безопасность Меган и Гарри, поэтому супруги были вынуждены съехать из дома:

Расположенный в сельской местности и окруженный полями дом был выбран герцогом и герцогиней как раз из-за того, что обеспечивал неприкосновенность их частной жизни от журналистов.

Позже агенство принесло свои извинения и пообещало выплатить компенсацию принцу Гарри за съемку его дома.

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