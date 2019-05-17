Прощание с Сергеем Доренко: Венедиктов объяснил, почему дочери журналиста сорвали прощание с отцом

У семьи, у дочерей был стресс. Надо уметь прощать. То, что сделали девочки, обратившись в правоохранительные органы... Ну это стресс. Мы не знаем, как наши семьи будут себя вести, если мы уйдём неожиданно и внезапно. Поэтому надо простить, забыть и похоронить Серёжу сегодня