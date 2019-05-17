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Прозрачно и откровенно: Белла Хадид в платье Dior покорила Канны
ФОТО!

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22-летняя модель Белла Хадид вчера вечером тоже блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, пишет TCH.

Знаменитая манекенщица за день до этого посетила гала-ужин Дома Dior, где появилась в полностью нюдовом, но от этого не менее сексуальном наряде. 

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA / VU/HAEDRICH/SIPA

А вчера для выхода на красную дорожку Белла снова выбрала платье от Christian Dior из весенне-летней кутюрной коллекции 2018 года. 

Белое фатиновое платье с многослойной юбкой и рюшами было на тонкой завязке вокруг шеи, спина у Беллы была обнаженной. К нему Хадид подобрала туфли с россыпью страз на каблуках, сделала себе вечернюю укладку и надела очень красивые серьги из драгоценных камней. Макияж был выполнен в естественных оттенках.

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