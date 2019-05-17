Прозрачно и откровенно: Белла Хадид в платье Dior покорила Канны

Знаменитая манекенщица за день до этого посетила гала-ужин Дома Dior, где появилась в полностью нюдовом, но от этого не менее сексуальном наряде.

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA / VU/HAEDRICH/SIPA

А вчера для выхода на красную дорожку Белла снова выбрала платье от Christian Dior из весенне-летней кутюрной коллекции 2018 года.