Диско-дива! Ева Лонгория продолжает покорять Каннский кинофестиваль

В этом году на звание главной звезды Каннского кинофестиваля может смело претендовать Ева Лонгория. Приведя свою фигуру в идеальную форму после родов, актриса покоряет красную дорожку эффектными выходами и соблазнительными нарядами. Так, вчера, 16 мая знаменитость представляла фильм "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера.

Для появления перед гостями Ева выбрала облегающеее платье американского бренда Cristina Ottaviano, украшенное золотыми и серебряными пайетками и цепочками. Завершением блестящего во всех смыслах выхода стали длинные серьги De Grisogonо с крупными шарами, инкрустированными бриллиантами, золотые босоножки Sаint Lаurеnt и макияж с акцентом на глаза в виде длинных стрелок.