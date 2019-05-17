Пт, 17.05.2019
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Диско-дива! Ева Лонгория продолжает покорять Каннский кинофестиваль

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В этот раз актриса вышла на красную дорожку в блестящем платье.

В этом году на звание главной звезды Каннского кинофестиваля может смело претендовать Ева Лонгория. Приведя свою фигуру в идеальную форму после родов, актриса покоряет красную дорожку эффектными выходами и соблазнительными нарядами. Так, вчера, 16 мая знаменитость представляла фильм "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера.

Для появления перед гостями Ева выбрала облегающеее платье американского бренда Cristina Ottaviano, украшенное золотыми и серебряными пайетками и цепочками. Завершением блестящего во всех смыслах выхода стали длинные серьги De Grisogonо с крупными шарами, инкрустированными бриллиантами, золотые босоножки Sаint Lаurеnt и макияж с акцентом на глаза в виде длинных стрелок.

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