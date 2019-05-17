Платье, которое ничего не скрывает! Эмбер Херд покорила Каннский фестиваль
Бывшая жена Джонни Деппа появилась на премьере фильма «Отверженные», пишет КП.
Минувшим вечером на Каннском фестивале французский режиссер Ладж Ли представил свой новый фильм – драму «Отверженные» («Les misérables»). По красной дорожке снова прошли голливудские звезды Джулиана Мур, Эль Фэннинг, Людивин Санье. К звездному десанту в Каннах добавилась новая участница – Эмбер Херд. Едва 33-летняя актриса появилась на знаменитой лестнице Дворца Фестивалей, как все фотографы тут же нацелили на нее свои камеры. Бывшая жена Джонни Деппа выбрала для премьеры светлое платье, расшитое блестящими пайетками, со смелым разрезом на подоле.
Позируя на красной дороже, Эмбер кокетливо выставила ножку в туфельке на высоком каблуке. Благо подол платья, наполовину прозрачный, позволял похвастаться стройными ногами во всей их красе. Образ дополнил широкий кожаный пояс, подчеркнувший талию звезды.
В Канны Эмбер прилетела одна, без своего нового бойфренда. Месяц назад папарацци засекли актрису целующейся на улице с 45-летним режиссером Андресом Мускетти. Аргентинец с итальянскими корнями известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно». Эмбер и Андрес больше не скрывают своих отношений, но на светских мероприятиях пока еще не появляются вместе. Возможно, это связано с судебной баталией, которую Эмбер сейчас ведет с экс-супругом Джонни Деппом. Джонни подал в суд на бывшую жену из-за обвинения в домашнем насилии, которое он называет ложным. Актриса обвинила его в рукоприкладстве в 2016 году, когда подала на развод. Теперь Депп называет ее свидетельство фальшивкой, и требует 50 миллионов долларов компенсации. Актер говорит, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру.