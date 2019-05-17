Больше соблазна! Супермодель Алессандра Амбросио появилась на Каннском фестивале в откровенном платье

«Отверженные» Ладжа Ли – это не очередная экранизация романа Виктора Гюго, а реалистичная драма о событиях куда более недавних: действие картины разворачивается в 1993 году в парижском пригороде Монфермей (в романе Гюго, впрочем, он как раз упоминался). Главный герой, уроженец Шербурга Стефан, приезжает в Монфермей, чтобы присоединиться к отряду по борьбе с преступностью. Его новые коллеги действуют с помощью не самых ординарных методов, но это полбеды. Между местными бандами разгорается серьезная вражда, и скоро Стефан окажется в очень нехорошей ситуации.