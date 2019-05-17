Бардак: взбешенный Данилко сорвался на «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве не все в порядке с организацией "Евровидения-2019", заявил Андрей Данилко. В частности, певца нервирует бестактность поклонников, однако он пытается держать себя в руках.

"Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках! Понимаю, что большая загруженность, все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко..." – цитирует звезду "КП Украина".

"Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили – все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы", – пожаловался Данилко на персонал "Евровидения-2019".

По словам артиста, приходится сдерживать себя, чтобы кого-то "не послать". "Как всегда, через одно место!" – добавил он.