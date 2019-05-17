«Это провал»: Фадеев жестко раскритиковал Эрнста из-за аннулирования итогов шоу «Голос.Дети»

Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу "Голос.Дети". Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" и решила аннулировать результаты.

Ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Максим Фадеев. "Их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", – заявил он.

По словам продюсера, канал тут ни при чем. "Константин Львович (Эрнст. – Прим. ред.) не будет этим заниматься. Он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя", – предположил Фадеев.

На 24 мая запланирован специальный выпуск шоу "Голос.Дети". Продюсер надеется, что он окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – цитирует Максима Фадеева РБК.