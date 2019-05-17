Пт, 17.05.2019
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  • Видео: основатель группы «Мираж» рассказал о любимом месте в Эстонии и сотрудничестве с нашим певцом

Видео: основатель группы «Мираж» рассказал о любимом месте в Эстонии и сотрудничестве с нашим певцом

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Сегодня в гостях у ведущих шоу Limon LIVE очень интересные гости! Русский шансонье из Эстонии Сергей Сумин и известный российский композитор Андрей Литягин - основатель группы «Мираж». 

В эфире мы поговорили о фестивале Chudo Fest на берегу Чудского озера, основателем которого является Сергей Сумин. Там в этом году выступят группы «Ласковый май» и «Мираж», еще на сцене появится дуэт Сергея Сумина и Илоны Калдре, а также другие артисты. 

Эдгар Гергель, Сергей Сумин, Андрей Литягин и Светлана Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Композитор Андрей Литягин рассказал о том, кто сейчас поет в группе «Мираж» и кто может исполнять песни группы. Сам Литягин, кстати, не поет. Конечно же, композитор расскажет, чем ему нравится местечко Касепяэ, где и проходит огромный летний фестиваль Chudo Fest. 

Сергей Сумин и Андрей Литягин 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

И вишенка на торте! Сумин едет в Германию, где выступит на одной сцене с Тимати и Шурой. Удачи ему! 

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