Видео: основатель группы «Мираж» рассказал о любимом месте в Эстонии и сотрудничестве с нашим певцом

В эфире мы поговорили о фестивале Chudo Fest на берегу Чудского озера, основателем которого является Сергей Сумин. Там в этом году выступят группы «Ласковый май» и «Мираж», еще на сцене появится дуэт Сергея Сумина и Илоны Калдре, а также другие артисты.

Эдгар Гергель, Сергей Сумин, Андрей Литягин и Светлана Карабут ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Композитор Андрей Литягин рассказал о том, кто сейчас поет в группе «Мираж» и кто может исполнять песни группы. Сам Литягин, кстати, не поет. Конечно же, композитор расскажет, чем ему нравится местечко Касепяэ, где и проходит огромный летний фестиваль Chudo Fest.

Сергей Сумин и Андрей Литягин ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

И вишенка на торте! Сумин едет в Германию, где выступит на одной сцене с Тимати и Шурой. Удачи ему!