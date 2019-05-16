Российский журналист Максим Березинский пришел на второй полуфинал «Евровидения» в женском наряде и с кокошником на голове. Таким образом он надеется получить дополнительные голоса для России и привлечь внимание к номеру Сергея Лазарева. 

Мы не уверены, что в России оценят такой поступок, но сам мужчина настроен оптимистично и он счастлив. 

Второй полуфинал пройдет уже сегодня в 22:00. 

Смотрите видеоинтервью! 