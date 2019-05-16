Российский журналист переоделся на «Евровидении» в женщину и рассказал, почему это сделал (ВИДЕО)
Российский журналист Максим Березинский пришел на второй полуфинал «Евровидения» в женском наряде и с кокошником на голове. Таким образом он надеется получить дополнительные голоса для России и привлечь внимание к номеру Сергея Лазарева.
Мы не уверены, что в России оценят такой поступок, но сам мужчина настроен оптимистично и он счастлив.
Второй полуфинал пройдет уже сегодня в 22:00.
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