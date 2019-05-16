Чт, 16.05.2019
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  • Что с ней? Кончита в Тель-Авиве шокировала эстонских журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Что с ней? Кончита в Тель-Авиве шокировала эстонских журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня Кончита Вурст ошеломила работающих в пресс-центре Тель-Авива журналистов своим появлением. Пришла сюда красавица рассказать о своей новой песне, которую она сегодня представляет.  

Композиция о множестве людей и множестве мнений. О том, что тебе иногда советует кто-то, как делать лучше. Но ты сам знаешь, как лучше.

Кончита Вурст на "Евровидении"

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Кончита не смогла рассказать о том, кто из артистов в этом году ей нравится больше всего, ведь у нее много фаворитов. Но песня Виктора Кроне из Эстонии ей незнакома.

ФОТО: limon.ee

Смотрите эксклюзивное интервью! Образ Кончиты шокировал журналистов, мы не сразу ее узнали.

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