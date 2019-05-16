Что с ней? Кончита в Тель-Авиве шокировала эстонских журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Композиция о множестве людей и множестве мнений. О том, что тебе иногда советует кто-то, как делать лучше. Но ты сам знаешь, как лучше.

Кончита не смогла рассказать о том, кто из артистов в этом году ей нравится больше всего, ведь у нее много фаворитов. Но песня Виктора Кроне из Эстонии ей незнакома.