Что с ней? Кончита в Тель-Авиве шокировала эстонских журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Кончита Вурст ошеломила работающих в пресс-центре Тель-Авива журналистов своим появлением. Пришла сюда красавица рассказать о своей новой песне, которую она сегодня представляет.
Композиция о множестве людей и множестве мнений. О том, что тебе иногда советует кто-то, как делать лучше. Но ты сам знаешь, как лучше.
Кончита не смогла рассказать о том, кто из артистов в этом году ей нравится больше всего, ведь у нее много фаворитов. Но песня Виктора Кроне из Эстонии ей незнакома.
Смотрите эксклюзивное интервью! Образ Кончиты шокировал журналистов, мы не сразу ее узнали.