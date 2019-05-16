Первая смерть на «Евровидении»: выяснились подробности страшного происшествия

В понедельник, 13 мая 2019 года, в Тель-Авиве вовсю готовились к первому полуфиналу конкурса. К сожалению, для одного из рабочих этот день стал несчастливым. Подробности происшествия расскажет Joinfo.ua.

Несчастный случай за кулисами «Евровидения»

По данным израильской полиции, мужчина пострадал во время разгрузки оборудования на стоянке конференц-центра.

Сообщается, что в момент выгрузки из фургона грузовика осветительных приборов для главной сцены «Евровидения» на одного из рабочих упала тележка. 66-летний пострадавший был срочно госпитализирован в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Лечащий врач сообщил, что после взятия у пациента анализов, он был доставлен в хирургию, где была проведена срочная операция.

Спасти мужчину не удалось

К сожалению, несмотря на усилия врачей и предпринятые меры, спасти рабочего не удалось. После операции состояние пациента резко ухудшилось, и после нескольких попыток вернуть пострадавшего к жизни, медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть 66-летнего мужчины.

«Мы очень опечалены смертью сотрудника, который получил травму во время разгрузки грузовика с техническим оборудованием на стоянке Евровидения в Тель-Авиве. Мы выражаем соболезнования его семье», - было сказано в эфире радиостанции KAN, при поддержке которой проходит «Евровидение-2019».