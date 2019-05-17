«Уральские пельмени» должны выплатить Сергею Нетиевскому приличную компенсацию

Скандальная история завершена. Бывший директор «Уральских пельменей» прошел через три судебных процесса, в ходе которых его адвокаты доказали, что он тратил вырученные средства на содержание коллектива и организацию концертов.

После этого Сергей Нетиевский решил идти до конца. Он обратился с заявлением о компенсации морального вреда и расходов на судебные разбирательства с бывшими коллегами. Арбитражный суд Свердловской области встал на его сторону.

Нынешний состав «Уральских пельменей» во главе с новым директором Натальей Ткачевой обязали выплатить Нетиевскому 813 тысяч рублей (почти 11 000 евро), сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя артиста Ольгу Куликову. Юристы, которые представляли интересы Сергея в этом затяжном конфликте, остались удовлетворены таким решением.