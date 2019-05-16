Семь правил поведения в падающем самолете
Аварии с фатальным исходом составляют лишь 15% от всех авиапроисшествий. Портал Милосердие.ру предлагает краткий пересказ основных моментов книги Дэниэла Джонсона «Советы авиапассажирам».
Автор книги – специалист по эргономике авиационного оборудования, принимал участие во многих разработках 1960-1980-х годов, и, кроме того, анализировал статистику и конкретные случаи аварий за эти годы, беседовал с выжившими участниками авиапроисшествий. В действительности аварии с фатальным исходом (гибель одного или более пассажиров) составляют лишь 15% от всех авиапроисшествий. Причем даже во время таких аварий большинство пассажиров (в общей сумме) остаются в живых.
Правило 1. Не надейтесь на стюардесс
Приходя на борт, многие уверены, что в аварийной ситуации кабинный экипаж будет опекать их так же, как делает это на протяжении обычного полета. Несомненно, правила эвакуации лучше всего знают именно стюардессы, которые проходят специальную подготовку, они руководят эвакуацией пассажиров, и их надо слушаться беспрекословно.
Однако нужно иметь в виду, что при сильной турбулентности или экстренном снижении стюардессы, ходящие по салону, бывают ранены в несколько раз чаще, чем пассажиры, сидящие в креслах. При быстрой декомпрессии (разгерметизация салона и выход воздуха в пробоину) занятая активной работой стюардесса потеряет сознание быстрее пассажира, спокойно сидящего в кресле. Кроме того, при аварии может быть шумно, и не все распоряжения экипажа слышны.
Вывод: знаниями о путях спасения должен обладать сам пассажир.
Правило 2. Правила лучше учить на земле
Многочисленные опросы, которые приводит в своей книге Дэниэл Джонсон, свидетельствуют: среди тех, кто спасся во время авиапроисшествий, большинство внимательно слушали инструктаж стюардесс и читали памятку для пассажира. Количество ранений среди читателей памятки было в 4 раза меньше, чем среди тех, кто ее не читал.
Кроме того, в США проводили эксперименты, давая читать правила эвакуации группе пассажиров в самолете, на котором имитировалась авария, другой группе в самолете, который летел спокойно, и группе пассажиров на земле. Лучше всего усвоили правила те, кто читал их на земле в спокойной обстановке.
Знание правил эвакуации заранее помогает избежать паники на борту. Не меньшую опасность несет бездействие пассажиров. Иногда в стрессовой ситуации люди впадали в ступор, вместо того, чтобы просто выйти в аварийный выход. Заблаговременное изучение правил эвакуации помогает ослабить и такую нервную реакцию.
Вывод: как минимум, послушайте внимательно, что говорит стюардесса в начале полета, почитайте памятку и повертите головой в поисках аварийных выходов – когда эта информация понадобится, делать это будет некогда.
Правило 3. Ремень всегда застегнут и затянут ниже бедер
В истории известны случаи, когда при турбулентности или резких снижениях пассажиров, находящихся не в креслах и непристегнутых, буквально прижимало к потолку. Если пилот видит опасность столкновения с другим судном, предупредить о ней он, как правило, не успевает. Итог – переломы и травмы у пассажиров и стюардесс. Опасность представляют также пряжки незастегнутых ремней безопасности (они бьют рядом сидящих пассажиров).
Если в фюзеляже или иллюминаторе образовалась пробоина, через которую за борт моментально вытекает воздух, ремни безопасности предотвращают вытягивание за борт человека, сидящего рядом с дырой. Правда, за всю историю авиапроисшествий таких случаев Джонсон упоминает всего два.
Вывод: Ремень безопасности стоит держать застегнутым все время, пока вы в кресле. Фиксировать его нужно плотно и как можно ниже на бедрах. При фиксации на талии при аварии есть риск повредить ремнем внутренние органы.
Кстати, потренируйтесь расстегивать ремень. В стрессовой ситуации наш мозг склонен воспроизводить более привычные и отработанные движения. Известны случаи, когда при эвакуации пассажиры пытались расстегнуть самолетный ремень, как автомобильный.
Правило 4. Маску надо надеть за 15 секунд
Салон самолета в полете похож на полностью герметичную капсулу, из которой искусственно удаляется лишний углекислый газ и подкачивается кислород. С забортным воздухом кабина самолета не сообщается – он слишком разреженный и холодный.
Содержание кислорода в воздухе кабины называется «высотой в кабине», так как в ней искусственно поддерживается содержание кислорода, аналогичное составу воздуха на определенной высоте. Обычно поддерживаемая «высота в кабине» — 1500 метров. Этого количества кислорода человеку вполне хватает для нормального самочувствия, хотя может наблюдаться незначительное уменьшение остроты зрения.
Употребление алкоголя и курение на борту могут привести к «высотной болезни» даже при обычной «высоте в кабине», так как алкоголь и углекислый газ препятствуют усвоению кислорода из воздуха.
При быстрой декомпрессии на больших высотах (большая пробоина в борту) у человека есть всего 15-20 секунд до потери сознания, чтобы натянуть маску. (У стюардессы, занятой активной работой (ее мозг потребляет больше кислорода), времени натянуть маску еще меньше. А летчиков специально тренируют в барокамерах распознавать малейшие признаки декомпрессии, они умеют надевать маски за 5 секунд).
Маски выпадают из панели при «высоте в кабине» выше 4300 метров, содержат чистый кислород и предназначены для компенсации отсутствия кислорода в воздухе. Дышать чистым кислородом непродолжительное время не опасно. Всего маска содержит кислорода на 10-12 минут, этого времени достаточно, чтобы пилоты снизили высоту полета.
Вывод: Маску надо надевать самостоятельно, как только она выпала из панели, так как кабинный экипаж может даже не успеть сделать объявление о том, что маски надо надеть.
Правило 5. Место значения не имеет
При подведении общей статистики аварий меньше всего жертв и раненых оказывается в хвостовой части самолета. Однако следует иметь в виду, что наиболее безопасные места могут различаться при разных типах аварий. В результате резких маневров и турбулентности травм в хвостовой части салона было несколько больше, чем в носовой. При приземлении на воду, как и при пожарах на борту, определить наиболее безопасные места в принципе затруднительно.
Вывод: не заморачивайтесь поиском «самого безопасного места». Разные места хороши для разных ситуаций. Лучше, входя в самолет, посчитайте количество рядов от вашего места до ближайшего аварийного выхода – это знание пригодится, если эвакуироваться придется в дыму наощупь.
У пассажиров, сидящих непосредственно рядом с аварийным выходом, есть дополнительная обязанность – при аварии они помогают его открывать.
Правило 6. Эвакуация: ремни помогают, одежда защищает от пламени, а вот острые каблуки и сумки режут трапы
Большинство аварий случаются при взлете или посадке, и оповестить о них не успевают. Но если к аварийной посадке начали готовить загодя, есть время принять некоторые меры.
При аварийной посадке следует схватиться руками за спинку впередистоящего кресла и пригнуть голову к рукам. (Некоторые компании предлагают согнуться, взявшись руками за щиколотки). По статистике, это уменьшает риск травм, даже если кресло будет сорвано с места.
При аварийной посадке возможен пожар, для защиты от него лучше закрыть тело одеждой по максимуму. Надевайте все, что у вас есть, и дополнительно завернитесь в одеяло, которые выдают на борту.
ВАЖНО: синтетические ткани горят и прикипают к коже; так можно получить большой ожог даже при незначительном горении. Лучше всего, если на вас будет одежда из натуральной кожи или шерсти.
При аварийной посадке снимите обувь на высоком каблуке. Бегать в ней неудобно, к тому же острый каблук может проткнуть надувной спасательный трап, на который вам нужно прыгнуть. Если вы сняли обувь, держите ее в руках и наденьте обратно, как только окажетесь на земле. Босиком, особенно при приземлении в темноте и разливе топлива, легко повредить ноги уже после выхода из самолета.
Вывод: всё, перечисленное выше, делаем сами. Стюардессы тут не помогут.
Правило 7. Пожар на борту – выползаем
При пожаре корпус самолета прогорает за 1,5-2 минуты. К сожалению, многие добавки, которые применяют в отделочных материалах, используемых на борту для уменьшения скорости горения, увеличивают количество дыма и токсичных газов, которые и становятся причиной гибели пассажиров.
Источником пожара может быть разлив топлива, повреждение электропроводки, но также и банальное курение на борту. Не курите в туалете! Помимо того, что курение на борту запрещено, пожар в туалете сложно заметить вовремя. В некоторых случаях его замечали уже тогда, когда горение становилось неуправляемым.
В 1983 году 44 пассажира рейса Техас-Торонто погибли из-за пожара, начавшегося в туалете, даже несмотря на то, что после обнаружения огня самолет быстро пошел на посадку и успешно сел.
Дым скапливается у потолка, там же и самая высокая температура. Эвакуироваться лучше, согнувшись в неполный рост, при сильном задымлении – ползти. Именно поэтому указатели пути к аварийному выходу обычно выглядят как световая дорожка на полу.
Эвакуируясь при пожаре, двигайтесь как можно быстрее, старайтесь не вдыхать дым и будьте готовы поискать ещё один выход, если к ближайшему стоит очередь или же его нельзя открыть.
Аварийный выход не открывают
— если со стороны выхода снаружи горит сильное пламя,
— если деформирован фюзеляж, и выход заклинило.
При эвакуации ручную кладь не берут! Багаж не только замедляет движение, его острые углы могут повредить надувной трап. Кроме того, держа вещи в руках, неудобно прыгать с высоты.