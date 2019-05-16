Семь правил поведения в падающем самолете

У пассажиров, сидящих непосредственно рядом с аварийным выходом, есть дополнительная обязанность – при аварии они помогают его открывать.

Правило 6. Эвакуация: ремни помогают, одежда защищает от пламени, а вот острые каблуки и сумки режут трапы

Большинство аварий случаются при взлете или посадке, и оповестить о них не успевают. Но если к аварийной посадке начали готовить загодя, есть время принять некоторые меры.

При аварийной посадке следует схватиться руками за спинку впередистоящего кресла и пригнуть голову к рукам. (Некоторые компании предлагают согнуться, взявшись руками за щиколотки). По статистике, это уменьшает риск травм, даже если кресло будет сорвано с места.

При аварийной посадке возможен пожар, для защиты от него лучше закрыть тело одеждой по максимуму. Надевайте все, что у вас есть, и дополнительно завернитесь в одеяло, которые выдают на борту.

ВАЖНО: синтетические ткани горят и прикипают к коже; так можно получить большой ожог даже при незначительном горении. Лучше всего, если на вас будет одежда из натуральной кожи или шерсти.

При аварийной посадке снимите обувь на высоком каблуке. Бегать в ней неудобно, к тому же острый каблук может проткнуть надувной спасательный трап, на который вам нужно прыгнуть. Если вы сняли обувь, держите ее в руках и наденьте обратно, как только окажетесь на земле. Босиком, особенно при приземлении в темноте и разливе топлива, легко повредить ноги уже после выхода из самолета.

Вывод: всё, перечисленное выше, делаем сами. Стюардессы тут не помогут.

Правило 7. Пожар на борту – выползаем

При пожаре корпус самолета прогорает за 1,5-2 минуты. К сожалению, многие добавки, которые применяют в отделочных материалах, используемых на борту для уменьшения скорости горения, увеличивают количество дыма и токсичных газов, которые и становятся причиной гибели пассажиров.

Источником пожара может быть разлив топлива, повреждение электропроводки, но также и банальное курение на борту. Не курите в туалете! Помимо того, что курение на борту запрещено, пожар в туалете сложно заметить вовремя. В некоторых случаях его замечали уже тогда, когда горение становилось неуправляемым.

В 1983 году 44 пассажира рейса Техас-Торонто погибли из-за пожара, начавшегося в туалете, даже несмотря на то, что после обнаружения огня самолет быстро пошел на посадку и успешно сел.

Дым скапливается у потолка, там же и самая высокая температура. Эвакуироваться лучше, согнувшись в неполный рост, при сильном задымлении – ползти. Именно поэтому указатели пути к аварийному выходу обычно выглядят как световая дорожка на полу.

Эвакуируясь при пожаре, двигайтесь как можно быстрее, старайтесь не вдыхать дым и будьте готовы поискать ещё один выход, если к ближайшему стоит очередь или же его нельзя открыть.

Аварийный выход не открывают

— если со стороны выхода снаружи горит сильное пламя,

— если деформирован фюзеляж, и выход заклинило.