Чт, 16.05.2019
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  • Видео: депутат Рийгикогу Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец

Видео: депутат Рийгикогу Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец

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На вчерашнем заседании Рийгикогу произошел забавный момент, когда во время дискуссии депутат Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец, пишет Elu24.

Речь шла о защите детей, о насилии со стороны сексуального партнера, роли журналистики, важности курса внешней политики страны и надежности электронных выборов. И для примера депутат подняла средний палец, когда объясняла, что этот жест воспринимается в западном глобальном и либеральном мире совершенно по-другому, чем просто поднятый кверху палец. 

«К счастью мои дети, – добавила Сиккут, – не знают значение этого жеста».

Рийна также добавила, что она не показала бы средний палец членам правительства, так как считает его слишком грубым и невежливым по отношению к кому-либо вообще. Рийна также отметила, что значения жестов со временем могут меняться.

Хельме подтвердил, что он не из тех людей, которые бы согласились с тем, что ее жест, показанный для примера, может иметь какое-то негативное значение.

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