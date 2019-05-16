Видео: депутат Рийгикогу Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец

Речь шла о защите детей, о насилии со стороны сексуального партнера, роли журналистики, важности курса внешней политики страны и надежности электронных выборов. И для примера депутат подняла средний палец, когда объясняла, что этот жест воспринимается в западном глобальном и либеральном мире совершенно по-другому, чем просто поднятый кверху палец.

«К счастью мои дети, – добавила Сиккут, – не знают значение этого жеста».

Рийна также добавила, что она не показала бы средний палец членам правительства, так как считает его слишком грубым и невежливым по отношению к кому-либо вообще. Рийна также отметила, что значения жестов со временем могут меняться.