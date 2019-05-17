Что означает цвет кошки, перебежавшей дорогу. Не только черный!

Цвет кошки, перебегающей дорогу, может рассказать о грядущих событиях, поэтому эксперты dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать такие знаки судьбы. Благодаря наблюдательности наших предков и в современном мире можно запросто заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к разного рода событиям и не упустить свою выгоду.

Рыжая кошка

По примете, кошка яркого рыжего окраса, пробегающая перед идущим человеком, сулит ему приятные события в скором времени. Прогнать кошку – к неприятностям и неурядицам в личной жизни.

Еще одна примета гласит, что рыжая кошка - предвестник праздничного события.

Молодым девушкам такой знак может указывать на свадебное торжество или знакомство с будущим мужем. Также примета сулит завершение трудностей и материальные блага.

Кошка рыжего цвета, норовящая проскочить перед транспортом, наоборот, сулит большие неприятности.

Серая кошка

Шмыгнувшая перед ногами серая кошка предвещает завершение трудностей, связанных с финансовым положением.

Кошка серого цвета перебежала дорогу - ждите выгодных предложений.

Если автомобиль сбил или задел кошку серого цвета, быть беде. Такой знак указывает на ограбление, проблемы с финансами и здоровьем. Отменить действие такой приметы можно, приютив котенка или пожертвовав некоторую сумму приютам для животных.

Белая кошка

По поверьям, белая кошка сулит удачу, а значит, если она перебежала дорогу, трудности в скором времени завершатся.

Белая кошка указывает на скорое приятное знакомство, которое может быть связано как с личной жизнью, так и с деловым партнерством.

Примета гласит, что если белая кошка бежит через дорогу, можно загадать желание, и оно обязательно исполнится.

Еще одна примета указывает на то, что за человеком присматривает его ангел-хранитель.

Ночью белая кошка, метнувшаяся наперерез, сулит неприятности. В таком случае стоит свернуть с маршрута и обойти опасное место.

Черная кошка

По примете, кошка, бегущая справа налево, обещает завершение черной полосы. Также такая примета указывает на невозможность каверзы со стороны недоброжелателей.

Черная кошка, пересекающая путь слева направо, сулит испытания и мелкие неприятности.

Бросившаяся под ноги черная кошка предупреждает об опасности и о том, что на пути ждут неприятности. Человеку в таком случае стоит выбрать другую дорогу.

Кошка, перебежавшая дорогу на перекрестке, указывает на то, что в скором времени придется пожертвовать чем-то ради благополучной жизни.

Разноцветная кошка

Пестрое животное, пробежавшее наперерез, указывает на счастливый случай. Обычно после такого знака везение преследует человека на протяжении целой недели.

Трехцветная кошка сулит бездетным парам скорое пополнение, а семьям с детьми - радостные новости об их отпрысках. Незамужним такой знак указывает на скорую встречу со второй половинкой.

Трехцветная кошка, согласно примете, способна снимать сглаз и порчу, поэтому, если она перебежала дорогу, стоит проверить себя на наличие негатива.