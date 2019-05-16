Стеша Маликова разозлила фанатов откровенным снимком

Однако яркий образ заслужил не только комплименты, но и резкую критику от некоторых подписчиков Стеши Маликовой. «Как тебе не стыдно так фотографироваться? Еще бы вообще с голой грудью снялась бы», «Что у Вас с прикусом? Люминиры по размеру не подошли?», «Чему вы радуетесь? Живет за папины деньги и красуется, страшила!» — цитирует особенно жесткие комментарии «Пятый канал».