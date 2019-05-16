Чт, 16.05.2019
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Стеша Маликова разозлила фанатов откровенным снимком

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Дочь поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в Instagram фото в коротких шортах с «питоновым» принтом и блузке с глубоким вырезом.

Однако яркий образ заслужил не только комплименты, но и резкую критику от некоторых подписчиков Стеши Маликовой. «Как тебе не стыдно так фотографироваться? Еще бы вообще с голой грудью снялась бы», «Что у Вас с прикусом? Люминиры по размеру не подошли?», «Чему вы радуетесь? Живет за папины деньги и красуется, страшила!» — цитирует особенно жесткие комментарии «Пятый канал».

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