Бюджет выступления Лазарева на «Евровидении» ошарашил пользователей Сети

16 мая в Тель-Авиве состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение». Помимо прочих, на сцену выйдет россиянин Сергей Лазарев, который продемонстрирует номер на англоязычную песню Scream. Накануне в Интернете разгорелась дискуссия о стоимости постановки. Некоторые сайты распространяют информацию, что она, якобы, составила рекордные два с половиной миллиона долларов — эта цифра, сравнимая с годовым бюджетом небольшого города, по-настоящему ошарашила пользователей Сети.

Эту информацию прокомментировал сам Сергей Лазарев. «Я тоже слышал о каких-то баснословных суммах. Всё это полная чушь. Те суммы, которые называются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов — это всё полная чушь, не слушайте это. Просто я понимаю, что нужно о чем-то писать, и люди думают, что, если речь идет о Филиппе Киркорове и о Сергее Лазареве, значит, это невероятные деньги», — заявил исполнитель.

Российский участник «Евровидения» признался, что за какие-то вещи ему действительно пришлось заплатить самому — бюджет конкурса не предусматривает многого, что задумал Лазарев. Певец так и не назвал точную сумму, которому ему пришлось выложить, однако он дал понять, что она явно меньше озвученной в СМИ.