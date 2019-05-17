Разозлившийся шестилетний сын Киркорова побил одноклассника

Шестилетний сын Киркорова – Мартин, похоже, растет таким же темпераментным, как его звездный отец. В интервью Ксении Собчак поп-король похвастался, что его отпрыск уже сейчас может постоять не только за себя, но и за папу. Если верить певцу, в школе кто-то из учеников «что-то ляпнул» мальчику про артиста и тот не стал церемониться. «Он как в лобешник ему закатал. Наш Мартин!» - одобрительно отметил Филипп Бедросович.

Он отметил, что растит сына спортивным пацаном: Мартин занимается восточными единоборствами, а также с удовольствием учится играть в теннис и футбол. Недавно певец даже отдал отпрыска в московский филиал знаменитого клуба «Барселона», куда, к слову, ходят и дети Юлии Барановской и Андрея Аршавина.