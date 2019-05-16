«Вызывайте экзорциста»: новый клип Бузовой с участием Батрутдинова разнесли в Сети

О своей работе с участием юмориста Тимура Батрутдинова знаменитость рассказала в Instagram. По словам Бузовой, клип вышел 15 мая 2019 года – в день 15-летия ее телевизионной карьеры – именно в этот день в 2004 году она пришла на «Дом-2», так сильно изменивший ее жизнь.