Чт, 16.05.2019
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  • «Вызывайте экзорциста»: новый клип Бузовой с участием Батрутдинова разнесли в Сети

«Вызывайте экзорциста»: новый клип Бузовой с участием Батрутдинова разнесли в Сети

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Ольга Бузова

ФОТО: Кадр из клипа

Пользователи оставили огромное количество гневных комментариев на YouTube.

Звезда «Дома-2» и популярная певица Ольга Бузова выпустила клип на песню «Очень хорошо».

О своей работе с участием юмориста Тимура Батрутдинова знаменитость рассказала в Instagram. По словам Бузовой, клип вышел 15 мая 2019 года – в день 15-летия ее телевизионной карьеры – именно в этот день в 2004 году она пришла на «Дом-2», так сильно изменивший ее жизнь.

«Нам о многом нужно было поговорить, и в клипе мы кое-что выяснили. Такого коллаба вы от меня точно не ожидали», – заявила артистка.

Также на YouTube появилась полная версия клипа. В кадре Бузова ползает перед Батрутдиновым на коленях, становится в неприличные позы и всячески изображает сексуальность. Однако порыв звезды не оценили пользователи Сети. Многие раскритиковали ее за чрезмерную пошлость.

«Поздравляю, Бузова! Ты пробила дно», – пишут люди в комментариях.

Смотрите видео!

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