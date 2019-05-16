Норвежская принцесса Марта Луиза представила бойфренда: «Не вам судить меня»

Спустя три года после развода с мужем, писателем Ари Беном, Марта Луиза снова не одна. Она подтвердила роман с американцем Шаманом Дуреком, который занимается целительством и устраивает спиритические сеансы.

« Он помог мне поверить, что безусловная любовь существует… Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, обладает глубочайшей мудростью… Спасибо тебе, моя любовь, что великодушно принял меня в свою семью » , — написала принцесса рядом с фотографией.

Ожидая критических высказываний в свой адрес, она добавила: « Тем из вас, кто хочет критиковать, я советую не торопиться. Не вам выбирать за меня или судить меня. Я выбираю мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или соответствовать нормам и рамкам, которые вы для меня придумали. Меня нет в ваших иллюзиях обо мне. Я выбираю по любви… Так что спасибо за уважение к моему выбору » , — написала в Instagram принцесса Марта Луиза.

Старшая сестра кронпринца Хокона поделилась в соцсети кадрами из фотосессии с бойфрендом. Шаман Дурек тоже опубликовал несколько фото на своей странице, назвав свою возлюбленную «сильной женщиной».

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее бойфренд Шаман Дурек. ФОТО: LISE ASERUD / AFP