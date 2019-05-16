Норвежская принцесса Марта Луиза представила бойфренда: «Не вам судить меня»

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, 47-летняя принцесса Марта Луиза, официально представила своего нового возлюбленного, выбрав для обнародования новости собственную страницу в Instagram, пишет Сплетник.
Спустя три года после развода с мужем, писателем Ари Беном, Марта Луиза снова не одна. Она подтвердила роман с американцем Шаманом Дуреком, который занимается целительством и устраивает спиритические сеансы.
«Он помог мне поверить, что безусловная любовь существует… Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, обладает глубочайшей мудростью… Спасибо тебе, моя любовь, что великодушно принял меня в свою семью»,— написала принцесса рядом с фотографией.
Ожидая критических высказываний в свой адрес, она добавила: «Тем из вас, кто хочет критиковать, я советую не торопиться. Не вам выбирать за меня или судить меня. Я выбираю мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или соответствовать нормам и рамкам, которые вы для меня придумали. Меня нет в ваших иллюзиях обо мне. Я выбираю по любви… Так что спасибо за уважение к моему выбору»,— написала в Instagram принцесса Марта Луиза.
Старшая сестра кронпринца Хокона поделилась в соцсети кадрами из фотосессии с бойфрендом. Шаман Дурек тоже опубликовал несколько фото на своей странице, назвав свою возлюбленную «сильной женщиной».
Принцесса Марта Луиза прожила 14 лет в браке с Ари Беном, которому родила трех дочерей: Мод Ангелику, Лею Айседору и Эмму Таллулу. Супруги развелись в 2016 году. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.