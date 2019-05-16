Чт, 16.05.2019
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  • «Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки

«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки
В Сети настоящий переполох

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Ирина Пегова

ФОТО: Instagram

Актриса захотела «почувствовать себя женщиной», но получила волну насмешек, информирует Пятый канал.

Актриса Ирина Пегова, ранее поразившая подписчиков «натуральным» фото, вновь устроила переполох в Ссети. Она выложила в сеть фотографию, на которой изо всех сил демонстрирует кольцо и серьги с гигантскими зелеными камнями.

«Да! Захотелось почувствовать себя женщиной, которые носят на себе столько карат… Юлечка, моя любимая, спасибо за то, что к премьерному образу ты добавила изюминку… вернее изумрудинку… точнее изумрудище», — написала Пегова в благодарность одному из ювелирных домов.

Ирина Пегова

ФОТО: Instagram

Пользователей привлекли далеко не изумруды Пеговой, они бросились обсуждать ногти актрисы.

«Господи, что с ногтями то»; «А где маникюр к изумрудам?»; «Не хватает только маникюра», — написали в комментариях.

Пегова ответила, что на фотографиях представлен ее образ 1921 года и в те времена маникюра не было. Нашлись подписчики, которые встали на защиту актрисы

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