«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки
Актриса захотела «почувствовать себя женщиной», но получила волну насмешек, информирует Пятый канал.
Актриса Ирина Пегова, ранее поразившая подписчиков «натуральным» фото, вновь устроила переполох в Ссети. Она выложила в сеть фотографию, на которой изо всех сил демонстрирует кольцо и серьги с гигантскими зелеными камнями.
«Да! Захотелось почувствовать себя женщиной, которые носят на себе столько карат… Юлечка, моя любимая, спасибо за то, что к премьерному образу ты добавила изюминку… вернее изумрудинку… точнее изумрудище», — написала Пегова в благодарность одному из ювелирных домов.
Пользователей привлекли далеко не изумруды Пеговой, они бросились обсуждать ногти актрисы.
«Господи, что с ногтями то»; «А где маникюр к изумрудам?»; «Не хватает только маникюра», — написали в комментариях.
Пегова ответила, что на фотографиях представлен ее образ 1921 года и в те времена маникюра не было. Нашлись подписчики, которые встали на защиту актрисы