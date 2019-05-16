Что собирает больше всего лайков в Сети? Ответила соблазнительная Анна Седокова
Анна выложила фото в откровенном наряде леопардовой расцветки и решила устроить опрос, пишет Пятый канал.
Анна Седокова в своем Instagram задается серьезными вопросами — что же на самом деле больше всего лайкают люди. Она спросила об этом подписчиков в посте 16 мая, в нем же Анна пожаловалась, что людям больше нравятся фотографии с отдыха, чем с работы. Для усиления эффекта она добавила снимок в коротких шортах и леопардовом купальнике.
«А у вас что самое «лайкальное» в ленте? Цветы, котята, дети, купальники, мужчины?» — спросила Седокова.
Самый популярный комментарий был довольно краток.
«Ну, конечно, грудь», — написала девушка под ником elenbouduen. Седокова иронично ответила ей, что она «недорабатывает» по части фотографий с бюстом.
«Фото со спины, где есть четкие очертания попы или в купальнике»; «Да, однозначно это купальники»; «Путешествия или «голые» фото»; «Дети, купальники», — ответили пользователи.