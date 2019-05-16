Чт, 16.05.2019
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  • Что собирает больше всего лайков в Сети? Ответила соблазнительная Анна Седокова

Что собирает больше всего лайков в Сети? Ответила соблазнительная Анна Седокова
Фото - закачаешься!

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Анна выложила фото в откровенном наряде леопардовой расцветки и решила устроить опрос, пишет Пятый канал.

Анна Седокова в своем Instagram задается серьезными вопросами — что же на самом деле больше всего лайкают люди. Она спросила об этом подписчиков в посте 16 мая, в нем же Анна пожаловалась, что людям больше нравятся фотографии с отдыха, чем с работы. Для усиления эффекта она добавила снимок в коротких шортах и леопардовом купальнике.

«А у вас что самое «лайкальное» в ленте? Цветы, котята, дети, купальники, мужчины?» — спросила Седокова.

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Самый популярный комментарий был довольно краток.

«Ну, конечно, грудь», — написала девушка под ником elenbouduen. Седокова иронично ответила ей, что она «недорабатывает» по части фотографий с бюстом.

«Фото со спины, где есть четкие очертания попы или в купальнике»; «Да, однозначно это купальники»; «Путешествия или «голые» фото»; «Дети, купальники», — ответили пользователи.

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