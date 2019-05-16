Чт, 16.05.2019
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  • Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова разделась на радость фанатам

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова разделась на радость фанатам
Мама миа, как хороша!

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Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Звезда «Уральских пельменей» порадовала подписчиков очередной откровенной фотографией, сообщает Topnews.

 

 

Поклонники популярного коллектива «Уральские пельмени» обратили внимание на новый снимок в Instagram звезды команды Юлии Михалковой. 

В кадре актриса позирует при закате на фоне бассейна в черном закрытом купальнике и накидке с цветочным принтом. Ее глаза при этом скрываются за солнцезащитными очками.

Юлия Михалкова

Instagram

«Удивительно, как погода влияет на наше настроение и самочувствие...Согласитесь, когда солнышко светит, сразу на душе тепло?!  Нет, безусловно, нужно любую погоду принимать. Но солнышко и тtплый ветерок «принимать» приятней», - поделилась своими эмоциями с юзерами Юлия.

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