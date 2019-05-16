Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова разделась на радость фанатам
Звезда «Уральских пельменей» порадовала подписчиков очередной откровенной фотографией, сообщает Topnews.
Поклонники популярного коллектива «Уральские пельмени» обратили внимание на новый снимок в Instagram звезды команды Юлии Михалковой.
В кадре актриса позирует при закате на фоне бассейна в черном закрытом купальнике и накидке с цветочным принтом. Ее глаза при этом скрываются за солнцезащитными очками.
Instagram
Юлия Михалкова
«Удивительно, как погода влияет на наше настроение и самочувствие...Согласитесь, когда солнышко светит, сразу на душе тепло?! Нет, безусловно, нужно любую погоду принимать. Но солнышко и тtплый ветерок «принимать» приятней», - поделилась своими эмоциями с юзерами Юлия.