Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова разделась на радость фанатам

Юлия Михалкова Instagram В кадре актриса позирует при закате на фоне бассейна в черном закрытом купальнике и накидке с цветочным принтом. Ее глаза при этом скрываются за солнцезащитными очками.

«Удивительно, как погода влияет на наше настроение и самочувствие...Согласитесь, когда солнышко светит, сразу на душе тепло?! Нет, безусловно, нужно любую погоду принимать. Но солнышко и тtплый ветерок «принимать» приятней», - поделилась своими эмоциями с юзерами Юлия.