Россияне оказались в списке самых некрасивых наций

Ресурс позиционирует себя как платформу «только для красивых людей». Нового кандидата допускают на ресурс только после одобрения уже зарегистрированных пользователей. Желающий подает на сайт заявку, которую рассматривают в течение 48 часов. Если его не сочтут достаточно красивым, то запрос отклоняется.

Причиной отказа могут являться плохая кожа, большой нос, жидкие волосы, лишний вес или чрезмерная худоба. Наибольшее количество отклоненных заявок оказалось у жителей Великобритании. Они «славятся», в частности, плохими зубами, отмечает таблоид.

Однако исполнительный директор сайта Грег Ходж считает, что проблема британцев состоит в недостаточном внимании к своей внешности и ленивом образе жизни.

Кроме мужчин из Соединенного Королевства, в список «некрасивых» вошли представители сильного пола из России, Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными оказались шведы и норвежцы.