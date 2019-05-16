Стало известно содержание завещания Алексея Булдакова: наследники в шоке

По ее словам, всю собственность муж заранее отразил в завещании на ее имя. Как следует из признаний вдовы, внебрачный сын Иван не унаследовал ничего.

«На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», — пояснила супруга актера в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, 31-летний сын Булдакова постоянно проживает на Мальте, где живут его мать и отчим. Отношения Булдакова с матерью сына стали причиной его развода с первой женой Людмилой Кормуниной, однако роман завершился, когда новая возлюбленная уехала за границу с другим мужчиной.

Вдова Булдакова поведала, что они с актером написали завещание друг на друга, но никто не предполагал, что нотариально заверенный документ так скоро вступит в силу. Жена актера предполагала, что она уйдет раньше супруга, но судьба распорядилась иначе.

«Я ему сказала, мол, если я первой умру — все мое достанется ему», - добавила Людмила Андреевна.