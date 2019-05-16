Стало известно содержание завещания Алексея Булдакова: наследники в шоке

3 апреля в Улан-Баторе скончался артист Алексей Булдаков. Сегодня же из завещания актера стало известно, кто стал наследником всего его имущества. Эти данным огласила вдова Булдакова Людмила, пишет Topnews.
По ее словам, всю собственность муж заранее отразил в завещании на ее имя. Как следует из признаний вдовы, внебрачный сын Иван не унаследовал ничего.
«На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», — пояснила супруга актера в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Вдова Булдакова поведала, что они с актером написали завещание друг на друга, но никто не предполагал, что нотариально заверенный документ так скоро вступит в силу. Жена актера предполагала, что она уйдет раньше супруга, но судьба распорядилась иначе.
«Я ему сказала, мол, если я первой умру — все мое достанется ему», - добавила Людмила Андреевна.
Теперь жена Алексея Ивановича пытается научиться жизнь в одиночестве. Женщина призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к специалистам, потому что самостоятельно пережить горе не получалось. У вдовы даже начались галлюцинации, так сильно она скучает по артисту.