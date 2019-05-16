«Везде люди в штатском»: СМИ выяснили подробности родов Алины Кабаевой

Сенсационная новость о том, что знаменитая гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева якобы родила двойню в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве продолжает обрастать все новыми подробностями.

Журналисты пообщалась с одной из пациенток родильного дома и выяснили подробности нахождения там известной роженицы.

Так, наблюдавшаяся несколько месяцев в этом роддоме женщина заявила, что с начала апреля в Центре акушерства и гинекологиипостоянно появлялись люди в штатском, с рациями и наушниками-проводками. Ближе к 20 апреля всем пациенткам объявили о переселении, не уточнив подробностей.

«Всех уплотнили, а новых пациентов в эти дни даже не принимали», – заявила собеседница канала «Яндекс.Дзен».

Также в конце апреля, по ее словам, у посетителей появились сложности с проходом на территорию медицинского учреждения.

«Ни войти, ни въехать. Забор был закрыт, ввели строгую пропускную систему», –сказала она, отметив, что находящаяся на территории роддома поликлиника не работала между майскими праздниками, хотя женщина не исключила, что закрытие могло носить плановый характер.

На этаже, где пребывала собеседница авторов канала, ввели жесткий режим.

«Везде люди в штатском. Несколько раз просили не стоять и не глядеть в окна. В какие-то отдельные моменты. Я не знаю, может, выписывали ее в этот момент с детьми. Или навещал ее кто-то. Не могу сказать. И постоянно усиление в гардеробной. Там вообще людей в штатском круглосуточно было больше, чем здешнего персонала», – заявила она, признавшись, что лично не видела Алину Кабаеву в госпитале.

Представители окружения Алины Кабаевой, как и сама спортсменка, не комментируют сенсационные слухи. Однако примечательно, что после резонанса новость о якобы имевших место родах гимнастки стала исчезать из новостных порталов.