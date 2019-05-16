Любимчики Евровидения: как сложилась их жизнь после конкурса
Сегодня.Lifestyle подготовил материал о самых запоминающихся участниках «Евровидения» начиная с 2000-х годов. Узнайте, чем сейчас занимаются артисты и как сложилась их жизнь после участия в конкурсе.
Руслана
В 2006 году песня Wild Dances была признана немецким телевидением «Лучшей песней «Евровидения». В 2008 году певица выпустила альбом «Амазонка». В 2011 году артистка была тренером в шоу «Голос країни». В 2013 участвовала в шоу «Битва хоров» в качестве тренера хора из Львова, с которым победила.
Руслана была одной из самых ярких активисток «Евромайдана», проводя на Майдане в Киеве большую часть времени, прекратив на время концертную деятельность. Также артистка посвятила свою деятельностью улучшению имиджа Украины в Европе, выступая с презентациями во многих международных организация Европы.
В конце мая 2018 Руслана посетила глобальный форум Solor Future. Today Influencers Forum Asia в китайском Шанхае, где приняла участие в панельной дискуссии рассказав о своей миссии - проекте Wild Energy, котрый посвящен возобновляемой энергии.
Lordi
Финская англоязычная хард-рок группа Lordi стала триумфатором «Евровидения». Выступление музыкантов сопровождалось ярким пиротехническим шоу, все участники выступали в масках ужасных орков. Результат - 292 очка - на то время стал рекордным за всю историю конкурса. Группа заняла первое место, опередив Диму Билана.
Примечательно, что с победой на конкурсе группу поздравил лично президент Финляндии. Победа на «Евровидении» принесла группе широкую популярность.
Сингл This Is Heavy Metal, вышедший в августе, стал саундтреком фильма Пила 3D.
За много лет существования группы состав Lordi постоянно менялся. Бессменным участником является только вокалист Мистер Лорди.
Сейчас группа уже не так популярна, как раньше, но все равно продолжает свою деятельность. Несколько дней назад на своей странице в Instagram они объявили о начале записи нового альбома.
Дима Билан
Российский певец Дима Билан представлял свою страну на конкурсе дважды: в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении».
В последующие годы музыкальная карьера Билана развивалась успешно, артист выпускал все новые хиты, участвовал в различных фестивалях, концертах и шоу. В 2012 и в 2016 годах он стал тренером российского «Голоса».
В 2017 году стали активно распускаться слухи о том, что у Димы Билана проблемы со здоровьем. Вскоре они подтвердились. У артиста нашли несколько грыж на позвоночнике. Поклонники Билана были долгое время обеспокоены его состоянием, смотря на фото артиста в соцсетях. На снимках Билан казался им «изнеможденным» и имеющим «болезненный вид». Похоже, что артисту удалось справиться с недугами, так как он продолжает свою музыкальную деятельность. Кроме этого, в 2018 году он начал собственный бизнес, открыв небольшой трехзвездочный отель.
Александр Рыбак
Белорус из Норвегии Александр Рыбак стал победителем «Евровидения» в 2009 году. Своей широкой улыбкой, виртуозной игрой на скрипке и песней Fairytale он покорил сотни тысяч европейцев. Артист набрал рекордные 387 очков.
После этого Рыбак стал более известным и популярным. Артиста стали часто приглашать на различные ТВ-проекты, концерты и другие мероприятия. В 2018 году Александр вновь решил попробовать свои силы на «Евровидении», заняв 15 место.
К 10-летнему юбилею с момента победы на «Евровидении» Александр представил любовную балладу I’m Still Here и видеоклип на нее, посвященные поклонникам со всего мира.
За годы после победы на «Евровидении» Александр успел записать несколько альбомов, снять более 20 клипов, многие из которых сняты на Украине. Александр пишет саундтреки и сотрудничает с мировыми киностудиями. Сейчас Рыбак работает над собственным мюзиклом, который основан на его книге Trolle («Тролль»).
Loreen
Сейчас девушка продолжает заниматься своей карьерой. Лорин кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку и перекрасившись в блондинку.
Монс Зелмерлев
Отметим, что в феврале 2018 года Монс представил песню Happyland и официальный клип на эту композицию. На YouTube видео собрало больше миллиона просмотров.
В 2017 году артист женился на английской актрисе Кьяре Джонсон. Пара воспитывает двоих детей. Монс нередко публикует семейные фото в сети.