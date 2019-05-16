Любимчики Евровидения: как сложилась их жизнь после конкурса

Руслана

Певица Руслана ФОТО: Konstantin Sednev

Знаменитая украинская певица Руслана сразу же после своей победы на «Евровидении» в 2004 году, которое проходило в Стамбуле, получила звание Народной артистки Украины. Ее победная песня «Дикі танці» (Wild Dances) стала хитом, а зажигательный номер еще долго вспоминали в Европе.

В 2006 году песня Wild Dances была признана немецким телевидением «Лучшей песней «Евровидения». В 2008 году певица выпустила альбом «Амазонка». В 2011 году артистка была тренером в шоу «Голос країни». В 2013 участвовала в шоу «Битва хоров» в качестве тренера хора из Львова, с которым победила.

Руслана была одной из самых ярких активисток «Евромайдана», проводя на Майдане в Киеве большую часть времени, прекратив на время концертную деятельность. Также артистка посвятила свою деятельностью улучшению имиджа Украины в Европе, выступая с презентациями во многих международных организация Европы.

В конце мая 2018 Руслана посетила глобальный форум Solor Future. Today Influencers Forum Asia в китайском Шанхае, где приняла участие в панельной дискуссии рассказав о своей миссии - проекте Wild Energy, котрый посвящен возобновляемой энергии.

Lordi

Lordi из Финляндии ФОТО: SCANPIX

Финская англоязычная хард-рок группа Lordi стала триумфатором «Евровидения». Выступление музыкантов сопровождалось ярким пиротехническим шоу, все участники выступали в масках ужасных орков. Результат - 292 очка - на то время стал рекордным за всю историю конкурса. Группа заняла первое место, опередив Диму Билана.

Примечательно, что с победой на конкурсе группу поздравил лично президент Финляндии. Победа на «Евровидении» принесла группе широкую популярность.

Сингл This Is Heavy Metal, вышедший в августе, стал саундтреком фильма Пила 3D.

За много лет существования группы состав Lordi постоянно менялся. Бессменным участником является только вокалист Мистер Лорди.

Сейчас группа уже не так популярна, как раньше, но все равно продолжает свою деятельность. Несколько дней назад на своей странице в Instagram они объявили о начале записи нового альбома.

Дима Билан

Дима Билан. ФОТО: Скриншот с Instagram

Российский певец Дима Билан представлял свою страну на конкурсе дважды: в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении».

В последующие годы музыкальная карьера Билана развивалась успешно, артист выпускал все новые хиты, участвовал в различных фестивалях, концертах и шоу. В 2012 и в 2016 годах он стал тренером российского «Голоса».